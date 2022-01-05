في محاولة لتهدئة المتظاهرين.. رئيس كازاخستان يقيل الحكومة

2022/01/05 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال رئيس كازاخستان، قاسم-جومارت توكاييف، الأربعاء، الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

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