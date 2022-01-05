كورونا يضيف الايطالي بوفون لقائمة المصابين

2022/01/05 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أعلن نادي بارما الإيطالي إصابة حارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون بفيروس كورونا.وقال النادي في بيان ان الاختبارات التي أجراها النادي لجميع أعضاء الفريق اثبتت إصابة بوفون بـ(كوفيد 19).وأضاف البيان أن الحارس الأسطورة يخضع للعزل وفقا للإجراءات الصحية والإرشادات المعمول بها في إيطاليا.المصدر/ سكاي نيوز

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