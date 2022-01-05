ماركس وانجلز والعلوم -السرية-! - طلال الربيعي

2022/01/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي هذا تعليقي على -الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -19-للصديق العزيز عبد الحسين سلمان https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742860وبسبب طول التعليق ارتأيت إرساله كمقالة مستقلة.



....الصديق العزيز شكرا جزيلا على استمرارك بإصدار المسلسلة رغم امتعاض البعض (او اقل) من اعداء ......





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