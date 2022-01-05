2022/01/05 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال متحدث أمس الثلاثاء إنّ البيت الأبيض يرحب بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة “أوبك+” لمواجهة ضغوط الأسعار، حسب ما أوردته وكالة “رويترز”.“نقدّر التنسيق الوثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية مع شركائنا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” لمواصلة زيادة الإنتاج المركز الخبري الوطني.

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