2022/01/05 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة مما أثار مخاوف من تراجع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط تصاعد هائل في حالات الإصابة بفيروس كوفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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