رئيس أوبك المنتخب: النفط اجتاز الفترة الأسوأ منذ ظهور كورونا

2022/01/05 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال هيثم الغيص الأمين العام المنتخب لمنظمة "أوبك"، إن أسواق النفط اجتازت المرحلة الأسوأ منذ بداية وباء كورونا.

وأكد الغيص في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية، أن تحالف "أوبك بلس" قدم تخفيضات تاريخية للحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وأشار الأمين العام المنتخب لـ"أوبك" إلى أن "ضخ كميات من المخزونات الاستراتيجية من النفط لبعض الدول، لن يكون له أثر كبير على السوق".

واعتبر أن اتفاق "أوبك بلس" يمثّل "حجر الأساس لاستقرار الأسواق"، لافتا إلى تراجع مخزونات النفط العالمية بقوة بسبب ذلك الاتفاق.

وردا على سؤال يتعلق بتأثير سحب الولايات المتحدة من مخزونها الاستراتيجي على أسواق النفط، ذكر الغيص أن الأمر كانت له تداعيات "مؤقتة".

وأضاف: "نتابع عن كثب تحركات الدول فيما يتصل بسحبها من المخزون النفطي الاستراتيجي الخاص بها".

وشدد على آليات التعويض في اتفاق "أوبك بلس"، تدعم استقرار الأسواق، مشيدا بدور روسيا باعتبارها "شريكا أساسيا في اتفاق خفض الإنتاج النفطي".

وفيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة، اعتبر الغيص أنه يجب أن يكون "مدروسا وممنهجا لعدم حدوث طفرات سعرية".

واختتم الغيص حديثه بالتأكيد على النتائج الإيجابية التي سجلتها أسواق النفط مؤخرا، بالتزامن مع تراجع الفائض بشكل كبير.

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