تراجع في أسعار النغط

2022/01/05 | 08:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.27٪، إلى 79.78 دولارًا للبرميل الواحد .

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