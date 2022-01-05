بريطانيا تحذر إيران من نفاذ الوقت

2022/01/05 | 08:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إيران من أن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث جونسون المحادثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت: “قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة تريد أن ترى المفاوضات في فيينا تؤدي إلى الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكننا نحتاج إلى أن تشارك إيران بحسن نية… باب الدبلوماسية مفتوح، لكن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق”.

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