2022/01/05 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني المركز الخبري الوطني.

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