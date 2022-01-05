سرقوا صورتها وفبركوها على جسد عار.. نيابة مصر تكشف تفاصيل بقضية انتحار فتاة

2022/01/05 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، تفاصيل بقضية انتحار فتاة بعد انتشار صورة مفبركة لها ووضع رأسها على صورة جسد فتاة عارية الأمر الذي أدى إلى انتحارها.

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