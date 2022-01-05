مصرف الرشيد يعلن توزيع رواتب المتقاعدين للشهر الجاري

2022/01/05 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني.

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وذكر إعلام المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، أن "المصرف باشر بصرف رواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل".

ودعا المصرف "كافة المتقاعدين مراجعة منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".

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