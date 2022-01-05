ديربي المتصدر والوصيف أبرز مواجهات اليوم في الدوري الممتاز

2022/01/05 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتنطلق بعد ظهر اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ17 من الـدوري العراقي الممتاز بـكرة الـقـدم، بـإقامة خمس مباريات، أبـرزهـا لقاء الديربي الذي يجمع الـشرطة والزوراء.إذ سـيكون ملعب الشعب الدولي مسـرحاً للقمة المرتقبة بين المتصدر والوصيف في مواجهة محتدمة يتطلع فيها الـقـيـثـارة إلـى مـواصلة عـروضه الممـيزة بالموسم الحالي، وهو يعول على عناصره الجيدة، بينما يأمل النوارس في تقديم مستوى استثنائي يحصد به النقاط الكاملة ويؤهله الى تقليص الـفارق مع صاحب الصدارة ، وضمان البقاء في دائـرة المنافسة على اللقـب. وفي لقاء ثانٍ يحلُّ القوة الجوية ضيفاً على نفط الـوسط، سعياً منه لتصحيح المسار وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام النفط بهدف من دون رد، في المقابل يبحث عندليب الفرات عن الفوز الغائب عنه منذ الأدوار الأربعة السابقة.وفي بقية لقاءات الجولة الـ17 يلعب النجف أمام أمانة بغداد، ويستضيف النفط فـي ملعبه نـظيره الصناعة، وبدوره يـشـد نفط ميسان الرحال من أجل ملاقاة أربيل.وتستكمل مباريات الجولة الـ17 يوم غد الخميس باقامة خمسة لقاءات،إذ يلتقي الكرخ بالطلبة ويحلُّ الكهرباء ضيفاً على نوروز، وزاخو يستقبل القاسم، ويضيف نفط البصرة فريق سامراء ،بينما سيكون اللقاء الأخير بين الميناء والديوانية.يذكر، أن القناة العراقية الرياضية ستقوم بنقل ثلاث مباريات هي نفط الوسط والقوة الجوية، والزوراء والشرطة، ومواجهة النجف وأمانة بغداد.

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