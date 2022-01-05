أستهدف محيط مطار بغداد الدولي بهجمات صاروخية

2022/01/05 | 09:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باستهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي بـ 4 صواريخ كاتيوشا.وذكر المصدر، ان “قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، عبر 4 صواريخ كاتيوشا أطلقت من غرب بغداد”.واضاف، ان “القوات الامنية عثرت على منصة الإطلاق التي أحتوت على صاروخين لم ينطلقا ضمن منطقة حي الجهاد في …

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