افتتاح أطول نفق لطريق سريع تحت الماء في الصين

2022/01/05 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حوالي 4 سنوات من البناء، أصبح أطول نفق لطريق سريع تحت الماء في الصين مفتوحًا اليوم أمام حركة المرور.

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