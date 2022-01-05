"تمويل الإرهاب".. إحياء دعوى بشأن تلبية طلبات للحكومة العراقية

2022/01/05 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت محكمة استئناف أميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية مقدمة ضد شركة فايزر وآخرين، بسبب اتهامات بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي استهدف القوات الأميركية خلال الحرب في العراق.

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