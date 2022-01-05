سقوط صاروخ على احد المعسكرات غربي بغداد - عاجل

2022/01/05 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني===============سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية.فيما تتابع الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تحقيقاتها للوصول الى المنفذين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.===============٥ كانون الثاني ٢٠٢٢

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