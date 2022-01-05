الإطاحة بسارق سطى على إحدى الدور في بغداد - عاجل

2022/01/05 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعنلت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ، اليوم الاربعاء، القبض على سارق سطى على إحدى الدور في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة أجرام الدورة التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود حادث سرقة (٣٠) ألف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية تقدر بقيمة (١٠) ملايين دينار عراقي من داخل أحدى الدور السكنية ضمن منطقة الدورة جنوب بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجاني ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بسرقة الدار".

وأشار البيان إلى إنه "تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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