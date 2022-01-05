الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن قصف مطار بغداد

2022/01/05 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية

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