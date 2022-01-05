2022/01/05 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن محادثات الاتفاق النووي مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في البناء على هذا التقدم في الأسبوع الجاري.

وتابع أن “واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة للاتفاق النووي”.

وقال برايس: “الوقت سينفد أمام محادثات إيران عندما يتغلب التقدم في برنامج إيران النووي على مزايا عدم الانتشار بموجبه”.

التالي

منذ 49 دقيقة

الصحة تحذر من متحورات أكثر خطورة لكورونا

منذ ساعة واحدة

بريطانيا تحذر إيران من نفاذ الوقت

منذ 11 ساعة

البنتاغون: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا

منذ 12 ساعة

تونس: تعرض دورية أمنية لهجوم إرهابي

منذ 13 ساعة

الحريري يرد على نصرالله: لبنان ليس مشاعا إيرانيا

منذ 13 ساعة

بعد إضراب لـ141 يوماً..



أبو هواش ينتزع حريته

منذ 13 ساعة

الليرة اللبنانية تسجل هبوطا تاريخيا امام الدولار

منذ 14 ساعة

إيران..



إقالة مسؤول كبير على خلفية فضيحة في دبي

منذ 15 ساعة

مصرع طفلين وإجلاء الآلاف في فيضانات إندونيسيا

منذ 15 ساعة

متحور جديد من “أوميكرون” في فرنسا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: مفاوضات النووي الإيراني لم تحقق التقدم المطلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: مفاوضات النووي الإيراني لم تحقق التقدم المطلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).