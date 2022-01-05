خلية الإعلام الامني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

2022/01/05 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد.

وذكر بيان لخلية الاعلام، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "صاروخ سقط على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من منطقة حي الجهاد".

وأضاف، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم" مبيناً أنه "تم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول الى المنفذين".

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