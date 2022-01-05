مرشح فائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتوقع تأجيل جلسة البرلمان الأولى

2022/01/05 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقع المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد والتي من المقرر أن تُعقد الأحد المقبل.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن شنكالي أن “الجلسة الأولى لن يكون فيها اختيار رئيس البرلمان، واعتقد أنها قد تتأجل يومين ليس أكثر لحين الوصول إلى حل توافقي بشأن الرئاسات الثلاث، …

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