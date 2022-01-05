مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة

2022/01/05 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الدورة القبض على متهم لقيامه بسرقة ٣٠ ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية.وبينت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات.الى ذلك …

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