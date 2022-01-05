أحمد الحجار يفارق الحياة.. سكت العود ورحل

2022/01/05 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق الفنان المصري أحمد الحجار الحياة، عن عمر ٦٥ عامًا، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية، بحسب ما أعلن شقيقه الفنان علي الحجار

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