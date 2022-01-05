حاصرته عاصفة ثلجية.. شاهد ما حدث لمراسل إخباري كان يغطي ازدحاما مروريا

2022/01/05 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مراسل محطة NBC News جوش ليدرمان على شارع "I-95" لساعات وسط عاصفة ثلجية يوم الاثنين، لكن ذلك لم يمنعه من إعداد تقريره عن الموقف من مقعد سيارته الذي اضطر للبقاء فيه لأكثر من 11 ساعة في ظل ظروف جوية قاسية.

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