بيان أمني: سقوط صاروخ على معسكر في بغداد وتفكيك آخر بحي الجهاد

2022/01/05 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، سقوط صاروخ على معسكر النصر غرب العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، "سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد".

وأضاف بيان الخلية أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية".

وأكدت أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول الى المنفذين".

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