عرب كركوك يحددون موقفهم من استبدال المحافظ

2022/01/05 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_كركوك

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك، حاتم الطائي، اليوم الاربعاء، أن كركوك تشهد استقرارا أمنيا وخدميا وإداريا.

وقال الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الوضع القانوني معقد جدا في كركوك كونها لغاية الان لم يطبق فيها قانون الانتخابات، ولذلك منصب المحافظ يتم وفقا للاتفاقات بين القوى السياسية".

وبين أن "تغيير الادارة الأن ليس في مصلحة محافظة كركوك، خصوصا وأنها تدار بشكل جيد".

وأكد أن "المدينة تشهد استقرارا من النواحي الأمنية والإدارية والخدمية بشكل جيد جدا بالنسبة لباقي المحافظات".

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