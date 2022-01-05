جرسُ الجامعة يُودِّعُ عصفورَ الأدب - فاطمة ناعوت

2022/01/05 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت العصافيرُ تفرحُ بالطيران ...



وتضحكُ...



حين تمَسُّ وجوهَها زخّاتُ الغَيْمِ البارد، وقطراتُ المطرْ.



تفردُ الأجنحةَ وتصعدُ صوبَ العُلا...



لتخترقَ السماءَ...



ثم تحُطُّ رِحالَها عند موطئِ العَرْشِ العظيم.



تنتظرُ حتى تأتي الملائكةُ بالخيوطِ واللؤلؤ لتطرّزَ الثوبَ أبيضَ من غير سوءْ.



العصافيرُ تحلُمُ...



لأن في الحلمِ حياةً.



أبَى عامُ 2021 أن يرحل دون أن يخطفَ من حديقتنا زهرةً عزَّ نظيرُها.



رحل الأستاذ ......





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