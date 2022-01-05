لبنان.. عون يؤكد تمسكه بالعلاقات مع السعودية إثر هجوم نصر الله

2022/01/05 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، عن تمسكه بموقف بلاده الرسمي بالحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما منها دول الخليج العربي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن عون أعرب عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين لجهة الحرص على …

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عون يؤكد تمسكه بالعلاقات مع السعودية إثر هجوم نصر الله أولاً على النور نيوز.

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