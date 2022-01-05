2022/01/05 | 10:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع البريطاني الأسبق: أمرتني رئاسة حكومة بلير أن أحرق مذكرة سرية حول شرعية حرب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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