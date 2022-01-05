قضايا ثنائية وإقليمية باتصال وزير خارجية أمريكا مع نظيريه الإماراتي والسعودي

2022/01/05 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن اجراء الوزير انتوني بلينكن لاتصالين هاتفين مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد.

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