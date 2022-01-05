2022/01/05 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف صاروخ كاتيوشا، الأربعاء، قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وعسكرية محلية.

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