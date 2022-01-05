بعد قصف قاعدة فيكتوريا في بغداد.. البنتاغون يصدر رسالة شديدة اللهجة - عاجل

2022/01/05 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

اصدرت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الاربعاء، رسالة شديدة اللهجة بعد قصف قاعدة فيكتوريا في بغداد.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الامريكية الذي ترجمته(بغداد اليوم)، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون ، جون إف كيربي، أنه "على الرغم من تغيير مهمة القوات الأمريكية في العراق ، إلا أن القوات لا تزال في بيئة خطرة وتحتفظ بالقدرة على الدفاع عن نفسها"، لافتا الى ان "مهمة القوات الأمريكية تحولت من القتال إلى تقديم المشورة والمساعدة قبل أسبوعين ، بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق.



ومع ذلك ، فإن القوات التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات العراقية معرضة للخطر".

شنت القوات الامريكية غارات على مواقع إطلاق صواريخ قرب القرية الخضراء في سوريا وأسقطت طائرتين مسلحتين بدون طيار استهدفت القوات في قاعدة الأسد الجوية.



ولم تقع اي اصابات.

واضاف كيربي إن "الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ لم تكن غارات جوية.



حيث قصفت القوات المواقع لضمان عدم إطلاق الصواريخ على قوات التحالف"

ولفت كيربي الى انه "من الواضح أن القوات الامريكية في خطر في المنطقة"موضحاً "أن أحد أسباب قصف هذه المواقع هو أنه كان لدينا سبب للاعتقاد بأنها ستُستخدم كمواقع إطلاق لشن هجمات على القرية الخضراء".

وبين "ومن الواضح أن رجالنا ونسائنا ما زالوا في طريق الأذى.



وعلينا أن نتعامل مع هذا التهديد على محمل الجد ،فلدينا دائما الحق في الدفاع عن النفس "

ولم يذكر كيربي من كان يدير مواقع إطلاق الصواريخ هذه.



وقال "ومع ذلك ، ما زلنا نشهد تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل الجماعات المسلحة ، لكن مرة أخرى ، ليس لدي إسناد محدد حول المسؤول عن هذه المواقع المحددة"

وتابع كيربي "هذا ليس مصدر قلق جديد، وأعتقد أننا رأينا في الأيام القليلة الماضية فقط ، أن هناك أفعالًا ارتكبتها بعض هذه الجماعات تؤكد صحة القلق المستمر الذي يساورنا بشأن سلامة وأمن شعبنا".

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