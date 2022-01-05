اهالي حمرين يوجهون رسالة بعد نحر

2022/01/05 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شكلت حادثة خطف ضابط جوازت الاعظمية العقيد ياسر الجوراني و3 من اصدقائه قرب بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى اثناء رحلة صيد ومن ثم نحره قبل ايام ماساة وقضية راي عام عراقية وفتحت الكثير من الملفات حيال طبيعة الاوضاع الامنية في مناطق ذات جغرافية معقدة جدا لاتزال تشهد خروقات رغم كثافة العمليات العسكرية لكن بالمقابل دافع الاهالي عن مناطقهم ووجهوا رسالة حيال حقيقة ما حدث.

وقال غانم الجبوري ضابط سابق من اهالي حمرين (70كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خطف ونحر العقيد ياسر الجوراني ماساة مؤلمة ونعتبرها جريمة تستدعي تعقب الجناة واعتقالهم وتقديمهم للعدالة لكن يجب توضيح ما يلي بان تلال حمرين او حوض حمرين او بحيرة حمرين وهي تسميات متعددة تشمل جغرافية ارض تصل مساحتها الى الفي كم2 اي مناطق واسعة ومترامية جدا والحادث حصل في منطقة نائية جدا تقع بين العويسات وناريين اي على بعد اكثر من 35كم عن مركز حمرين بالوقت الراهن".

واضاف الجبوري،ان" 90% من حمرين مؤمنة في ظل انتشار امني للقوات الامنية والحشد الشعبي والعشائر وماحصل هو سوء في تقدير الموقف من الشهداء في الذهاب للعمق والذي هو يمثل اراض نائية غير ممسوكة تنشط بها بين فترة واخرى خلايا نائمة جوالة تستغل اي فرصة للعبث بالامن والاستقرار".

اما حسان القيسي وهو موظف حكومي من اهالي حمرين قال بان" حادثة الجوراني خلقت خوف ورعب لدى سكان مناطق خارج حمرين من انها مناطق خطيرة جدا والحقيقة بان حمرين واسعة ومترامية وماحصل هو في جزء صغير يبعد عن مجمع حمرين اكثر من 30كم وربما ابعد".

واضاف القيسي،انه" من هواة الصيد كان نتوقف عند حدود معينة في توغلنا في تلال حمرين اي ناخذ الاطار الامني في الاعتبار لان خلايا داعش النائمة تتربص في اي خطا لقتل الابرياء".

فيما اكد مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي بان الجزء الاكبر من تلال حمرين يقع ضمن حدود السعدية وهناك العشرات من القرى تنتشر في التلال وقرب بحيرة حمرين والاوضاع الامنية مستقرة منذ اشهر طويلة".

واضاف الزركوشي،ان"ماحصل للعقيد ياسر الجوراني مؤسف وفعل ارهابي ولذا تم تعميم سلسلة اجراءات لمنع تكرار ماساته ابرزها منع الصيد في المناطق النائية اي عمق حمرين والتشديد في هذا الاجراء لتفادي اي خروقات مؤكدا بان عملية خطف العقيد تمت في منطقة بعيدة جدا عن مسك امني وفق المعلومات".

واضاف الزركوشي،ان" حمرين ليست مجردة تلال ومنخفضات بل قرى واسعة ومترامية والسعدية تشكل جزء من طبيعة جغرافية هذا الحوض الكبير الذي يمتد بين 3 محافظات في ان واحد مؤكدا بان حمرين امنة ومستقرة وماحصل هو في منطقة نائية وبعيدة جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي حمرين يوجهون رسالة بعد نحر" الجوراني" وخطوط حمراء لتفادي تكرار ماساته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي حمرين يوجهون رسالة بعد نحر" الجوراني" وخطوط حمراء لتفادي تكرار ماساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).