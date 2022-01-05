بيان الأممية الشيوعية لعمال العالم: ليون تروتسكي1919 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/01/05 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ "السنوات الخمس الأولى للأممية الشيوعية"6) آذار-مارس1919 )قبل أثنين وسبعين عاما ، أعلن الحزب الشيوعي عن برنامجه للعالم في شكل بيان كتبه أعظم دعاة الثورة البروليتارية ، كارل ماركس وفريدريك إنجلز.



حتى في ذلك الوقت ، لم تكد الشيوعية قد دخلت ساحة النضال حتى عانت منها الإغراء والأكاذيب والكراهية والاضطهاد للطبقات المالكة التي شعرت بحق عدوها اللدود في الشيوعية.



استمر تطور الشيوعية خلال هذه ال ......





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