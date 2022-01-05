كي لا يختطف اليسار الفلسطيني قراءة نقدية لكتاب «فلسطين: مدخل اشتراكي» - سمر الصالح

2022/01/05 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمر_الصالح سمر الصالح * و ل.



ك.



**هذا النص ترجمة عن الإنكليزية مع بعض الاختصارات لمراجعة نقدية نُشرت الشهر الماضي في مجلة «View Point» حول كتاب «فلسطين: مدخل اشتراكي»يؤكد البرنامج السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، «الإستراتيجية السياسية والتنظيمية» (1969)، على الدور الذي لا غنى عنه للفكر السياسي في نضال التحرّر الوطني الفلسطيني، إذ فُسّر على أنه شرط أساسي لنجاح الثورة الفلسطينية، فيشمل مم ......





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