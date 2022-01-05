بالفيديو.. وصول العامري الى المهرجان الرسمي لهيئة الحشد الشعبي لإحياء الذكرى الثانية لإستشهاد قادة النصر

2022/01/05 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

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وصول العامري الى المهرجان الرسمي لهيئة الحشد الشعبي لإحياء الذكرى الثانية لإستشهاد قادة النصر أولاً على الايام نيوز.

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