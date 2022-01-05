انصاف القطاع الخاص

2022/01/05 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

من ضمن الحقوق المترتبة لكل مواطن ان

يتمتع بفرصة عمل تؤهله للعيش الكريم

وهذا من ابسط حقوقه التي يجب ان يتمتع

بها ومنها اختيار الوجهة الخاصة به

كمواطن حر في الارتزاق سواء في القطاع

الخ

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