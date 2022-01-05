أهمية عودة خطب الجمعة وتأثيرها الكبير على الشارع العراقي

2022/01/05 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجاح بيعي

أكيد السؤال يشير الى خطبة جمعة كربلاء

تحديدا، وهنا ربما أكون مُغاليا لو أجبت

عن كلا السؤالين معا بالعبارة التالية:

جل ما أخشاه من أن يصبح أحدنا (كعراقيين)

من غير خطب جمعة كربلاء المقدس

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