بحوزتهم 10 كيلوغرام 'كريستال'.. الإطاحة بعصابة لتجارة وترويج المخدرات في بغداد

2022/01/05 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة لتجارة وترويج المخدرات، بحوزتهم 10 كيلوغرام من الـ"كريستال".

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي/ مكتب (الشعب والاعظمية)، تمكنت من اعتقال عصابة للاتجار بالمواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين يستقلون عجلتين (بيك آب، النترا) جاء ذلك بعد كمين محكم نُصب لهم في منطقة (حي اور) شرقي بغداد، ضبط بحوزتهم (10 كيلوغرام) من مادة الكرستال الناعم مع (500غرام) كرستال خشن و(200) حبة مخدرة وأجهزة تعاطي مع ميزان الكتروني عدد اثنين".

واشارت الى انه "تم إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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