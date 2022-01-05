السجن ست سنوات لوكيل سابق في وزارة الكهرباء

2022/01/05 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر قضائي ، اليوم الاربعاء، بالحكم 6 سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق وكيل سابق في وزارة الكهرباء.وقال المصدر لـ”الايام نيوز”، إنه “بناءاً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد (29) بتاريخ هذا اليوم2022/1/5/ اصدرت محكمة جنايات الرصافة الحكم على المتهم رعد محسن غازي الحارس (الوكيل السابق لوزارة الكهرباء) بالسجن ستة سنوات […]

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