الحكم على رعد الحارس بالسجن ست سنوات

2022/01/05 | 11:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكم جاء وفق القرار 160 لسنة 1983 وذلك لتلقيه رشى مالية.

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