شجار بين بيكيه ومرشح سابق لرئاسة برشلونة

2022/01/05 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاض مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، معركة إلكترونية ضد المرشح السابق لرئاسة البارسا، توني فريكسا، بعد تهكمه على لاعبي الفريق الكاتالوني.

قالت جريدة ماركا الإسبانية: “فريسكا قام بحذف تغريدة تهكم بها على إحدى الصور للاعبي الفريق قائلاًً: “هل بإمكانكم تخيل أن اللاعبين المحترفين يأكلون شرائح اللحم والبطاطس المقلية والبيض المقلي وفطائر النوتيلا ويشربون الكحوليات؟”.

ورد بيكيه قائد الفريق على تغريدة فريكسا ساخراً: “أخطأت في أمر تناول شرائح اللحم، لأنه كان سجق، لكن باقي ما كتبته صحيح ، وسأشرب الآن النبيذ والكحوليات في صحتك، وعليك حذف تغريداتك أيها الوغد”.

وكان فريكسا احتل المركز الأخير في انتخابات رئاسة برشلونة التي أقيمت في العام الماضي، وفاز بها خوان لابورتا.

واقتنص برشلونة فوزاً صعباً في مباراته الأولى بعام 2022، على حساب مضيفه فريق ريال مايوركا 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

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