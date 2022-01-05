علماء يتوقعون سيناريوهات القضاء على كورونا

2022/01/05 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقّد ظهور متحورات لفيرورس كورونا،

وأحدثها "أوميكرون"، المشهد الصحي حول

العالم، رغم تأكيد علماء وباحثين بأننا

على طريق "نهاية الوباء".

ويؤكد علماء وباحثون أن خطورة

"أوميكرون" ليست عالية مقارنة

بالمتح

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