المجمع العلمي العراقي... جدير بالإهتمام والرعاية - داخل حسن جريو

2022/01/05 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#داخل_حسن_جريو تناولنا في أكثر من دراسة موضوع إهمال المجمع العلمي , كان آخرها الدراسة المنشورة في موقع الحوار المتمدن بالعدد 6738 في 20 / 11 / 2020 بعنوان : نداء إستغاثة...



إنقذوا المجمع العلمي العراقي .



نعود اليوم لتناول الموضوع ثانية, إذ ما زال المجمع يعاني من الإهمال وعدم تلقيه الرعاية المطلوبة, لتمكينه من أداء وظائفه العلمية المناطة به قانونا , وبما يتوافق مع مكانته العلمية المرموقة على صعيد الوطن العربي , ب ......





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