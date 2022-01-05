2022/01/05 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إن الانتصار على داعش منجز عراقي ووطني هائل سيكتب لهذا الشعب، الشهداء القادة تقدموا الصفوف ليحققوا منجزا تاريخيا ويبنوا عزا لهذا البلد.وقال الفياض في كلمة خلال حضوره فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد إن “الانتصار على داعش منجز […]

ظهرت المقالة الفياض: الانتصار على داعش منجز وطني هائل سيكتب لهذا الشعب أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: الانتصار على داعش منجز وطني هائل سيكتب لهذا الشعب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: الانتصار على داعش منجز وطني هائل سيكتب لهذا الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).