أول موقف من البنتاغون بعد قصف 'فيكتوريا' في بغداد للمرة الثانية

2022/01/05 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع الاميركية، الاربعاء، رسالة شديدة اللهجة بعد قصف قاعدة فيكتوريا في بغداد فجر اليوم.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الاميركية تابعه NRT عربية، (5 كانون الثاني 2022)، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون جون إف كيربي، أنه "على الرغم من تغيير مهمة القوات الأميركية في العراق، إلا أن القوات لا تزال في بيئة خطرة وتحتفظ بالقدرة على الدفاع عن نفسها"، لافتا الى ان "مهمة القوات الأميركية تحولت من القتال إلى تقديم المشورة والمساعدة قبل أسبوعين، بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق.



ومع ذلك فإن القوات التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات العراقية معرضة للخطر".

وقد شنت القوات الاميركية غارات على مواقع إطلاق صواريخ قرب القرية الخضراء في سوريا وأسقطت طائرتين مسلحتين بدون طيار استهدفت القوات في قاعدة الأسد الجوية.



ولم تقع اي اصابات.

واضاف كيربي إن "الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ لم تكن غارات جوية.



حيث قصفت القوات المواقع لضمان عدم إطلاق الصواريخ على قوات التحالف"

ولفت كيربي الى انه "من الواضح أن القوات الاميركية في خطر في المنطقة"موضحا "أن أحد أسباب قصف هذه المواقع هو أنه كان لدينا سبب للاعتقاد بأنها ستستخدم كمواقع إطلاق لشن هجمات على القرية الخضراء".

وبين "ومن الواضح أن رجالنا ونسائنا ما زالوا في طريق الأذى.



وعلينا أن نتعامل مع هذا التهديد على محمل الجد ،فلدينا دائما الحق في الدفاع عن النفس "

ولم يذكر كيربي من كان يدير مواقع إطلاق الصواريخ هذه.



وقال "ومع ذلك ، ما زلنا نشهد تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل الجماعات المسلحة ، لكن مرة أخرى ، ليس لدي إسناد محدد حول المسؤول عن هذه المواقع المحددة"

وتابع كيربي "هذا ليس مصدر قلق جديد، وأعتقد أننا رأينا في الأيام القليلة الماضية فقط، أن هناك أفعالا ارتكبتها بعض هذه الجماعات تؤكد صحة القلق المستمر الذي يساورنا بشأن سلامة وأمن شعبنا".

أفاد مراسلنا، الاربعاء، باستهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي بـ 4 صواريخ كاتيوشا.

وذكر مراسل NRT عربية، (5 كانون الثاني 2022)، ان "قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، عبر 4 صواريخ كاتيوشا أطلقت من غرب بغداد".

واضاف، ان "القوات الامنية عثرت على منصة الإطلاق التي أحتوت على صاروخين لم ينطلقا ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد".

وتعرضت "قاعدة فيكتوريا" في مطار بغداد، يوم الاثنين الماضي، لهجوم بطائرتين مسيرتين كتب عليهما "عمليات ثأر القادة".

وفي وقت سابق، افاد مراسلنا، امس الثلاثاء، بسقوط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وذكر مراسل NRT عربية، ان "منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرتين في محاولة لاستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار".

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