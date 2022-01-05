2022/01/05 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هنا انطلقت طائرات فصائل ايران تجاه عين الاسد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hHk-3uQafgU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هنا انطلقت طائرات فصائل ايران تجاه عين الاسد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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