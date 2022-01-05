أول تجربة في العام الجديد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

2022/01/05 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيشان الكوري الجنوبي والياباني، في بيان، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي نحو البحر، في أول تجربة صاروخية من نوعها منذ حوالي شهرين.

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