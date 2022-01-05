قصف صاروخي يستهدف قاعدة فكتوريا في محيط مطار بغداد

2022/01/05 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض معسكر النصر غربي العاصمة بغداد إلى قصف صاروخي في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان عن سقوط صاروخ على معسكر النصر, مضيفة أن انطلاق الصاروخ كان من منطقة حي الجهاد، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ, وعليها صاروخ عيار ٢٤٠ ملم لم ينطلق حيث تم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائي, وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول الى المنفذين.

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