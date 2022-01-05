2022/01/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة تحذر من عودة ارتفاع الإصابات بكورونا - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من عودة ارتفاع الإصابات بكورونا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من عودة ارتفاع الإصابات بكورونا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من عودة ارتفاع الإصابات بكورونا - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).